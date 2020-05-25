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بيان وزارة الصحة المصرية اليوم‎: تسجيل 752 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و29 وفاة

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:05 م
الدكتور هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتور هالة زايد - وزيرة الصحة
بيان وزارة الصحة المصرية اليوم‎ | أعلنت وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور هالة زايد، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2020، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين، وذلك وففًا بيان وزارة الصحة المصرية اليوم‎.

وأضاف مجاهد أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو (17265) حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن (105) و (15335) لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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