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حب في زمن الكورونا.. "فوتوسيشن" بملابس العزل داخل مستشفي بالدقهلية (صور)

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شهد مستشفي خاص في مدينة المنصورة جلسة تصوير "فوتوسيشن" قبل زواج لممرضة وإدارى داخل غرفة عمليات مستشفي خاص بالمنصورة.

وأوضح محمد سليم مصور سيشن "حب في زمن الكورونا " والذى تم تداوله بين مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى وعبر السوشيال ميديا "فيس بوك، تويتر" أن جلسة تصوير لعروس قبل الزفاف، وليسوا مصابين بكورونا.

وقال "سليم" إنه منذ انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. وأبحث عن فكره تظهر طريقة التعامل داخل المستشفي بإجراءات العزل

وأكد مصور السيشن أنه استقبل الممرضة أية مصباح، والإدارى محمد فهمي لتصويرهما جلسه تصوير كاجول، وأعجبوا باقتراح أن تتم جلسة التصوير في مستشفى.

واكد مصور السيشن أنه هو من أنهي إجراءات التنسيق مع المستشفي الخاص لاختيار الموعد المناسب للتصوير.

و أشار "سليم" إلى أن السيشن استغرق ساعة لتصوير أكثر من ٩٠ صورة بكادرات مختلفة ومتنوعة، للعروسين داخل غرفة عمليات المستشفي متخذين كافة الإجراءات الاحترازية.

وتضمن السيشن ظهور للعروسين بالملابس المعقمة، وأصبحت الصور الأكثر تداولا علي السوشيال ميديا بعد إعلان خطبتهم وانتشار جلسة التصوير في المستشفي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم 4807 متعافيين.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان له، تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
حب في زمن الكورونا.. "فوتوسيشن" بملابس العزل داخل مستشفي بالدقهلية (صور)
حب في زمن الكورونا.. "فوتوسيشن" بملابس العزل داخل مستشفي بالدقهلية (صور)
حب في زمن الكورونا.. "فوتوسيشن" بملابس العزل داخل مستشفي بالدقهلية (صور)
حب في زمن الكورونا.. "فوتوسيشن" بملابس العزل داخل مستشفي بالدقهلية (صور)
حب في زمن الكورونا.. "فوتوسيشن" بملابس العزل داخل مستشفي بالدقهلية (صور)
حب في زمن الكورونا.. "فوتوسيشن" بملابس العزل داخل مستشفي بالدقهلية (صور)
حب في زمن الكورونا.. "فوتوسيشن" بملابس العزل داخل مستشفي بالدقهلية (صور)
حب في زمن الكورونا.. "فوتوسيشن" بملابس العزل داخل مستشفي بالدقهلية (صور)
حب في زمن الكورونا.. "فوتوسيشن" بملابس العزل داخل مستشفي بالدقهلية (صور)
حب في زمن الكورونا.. "فوتوسيشن" بملابس العزل داخل مستشفي بالدقهلية (صور)

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