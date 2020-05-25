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الليلة.. حفل غنائي يجمع مدحت صالح وحميد الشاعري وهشام عباس من داخل حديقة الأزهر

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:56 م
صالح وعباس والشاعري
صالح وعباس والشاعري
مي مرسي
يقدم عدد من نجوم الغناء وهم النجم هشام عباس وحميد الشاعري ومدحت صالح حفلا غنائيا "لايف" عبر قناة " CBC" في تمام الساعة الـ10:00 مساء.

وتقام حفل هشام عباس وحميد الشاعري ومدحت صالح داخل حديقة الأزهر، بدون جمهور باستخام كافة سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقوم نجوم الغناء بإقامة حفلات غنائية عن طريق "اللايف" بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع الإختلاط والتزاحم واتخاذ الدولة كافة الإجرائات الوقائية ضد هذا الفيروس.

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