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للحصول على بشرة رطبة يوم الزفاف.. جربي هذه الماسكات

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
للحصول على بشرة رطبة يوم الزفاف إليك عزيزتي مجموعة من الماسكات الطبيعية جربي المناسب لكِ لبشرة خالية من المشاكل في يوم زفافك:

ماسك الخيار والنعناع
1/2 ثمرة من الخيار
ملعقة طعام من عصير النعناع
2 ملعقة طعام من الزبادي

طريقة التحضير
اسحقي الخيار في الخلاط الكهربائي ثم افرغيه في وعاء صغير وأضيفي له باقي المكونات.
قلبّي جيداً حتى يتجانس الخليط، وبعدها وزعيه بفرشاة ماسك نظيفة على بشرة الوجه.
انتظري لمدة 25 دقيقة وفي الأخير اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد.
كرري الماسك مرة يوماً بعد يوم حتى موعد الزفاف ولاحظي الفرق بنفسك.

ماسك حليب جوز الهند والعسل
5 ملاعق طعام من حليب جوز الهند
3/4 ملعقة طعام من العسل
قطرتان من زيت اللوز المر

طريقة التحضير
اخلطي المكونات وطبقيها على على بشرتك ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد.
كرري الماسك أسبوعيا.

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