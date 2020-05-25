Advertisements

أتليتكو مدريد يعلن مدة غياب جواو فيليكس

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:35 م
اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني اليوم عن مدة غياب مهاجمه المميز جواو فليكس بعد إصابته القوية في الركبة.

وقال أتلتيكو في بيان إن اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، والذي انتقل إلى النادي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 126 مليون يورو (137.31 مليون دولار) من بنفيكا العام الماضي، أصيب بالتواء في أحد أربطة الركبة اليسرى.

ولم يحدد بيان النادي موعد عودة مهاجم البرتغال من الإصابة لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه قد يغيب لثلاثة أسابيع.

ووافقت الحكومة الإسبانية على استئناف اللعب في الدرجتين الأولى والثانية بدون جماهير اعتباراً من 8 يونيو ، بينما قال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، إنه يأمل أن تكون قمة الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية ركلة بداية استئناف المسابقة في 11 يونيو  بعد التوقف لثلاثة أشهر خلال جائحة فيروس كورونا.

وكان أتلتيكو يحتل المركز السادس في الدوري قبل توقف الموسم في 12 مارس  لكنه كان يتأخر بنقطة واحدة فقط عن ريال سوسيداد الرابع الذي يشغل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل أتلتيكو أيضاً إلى دور الثمانية في دوري الأبطال بعد فوزه على ليفربول حامل اللقب في آخر مباراة خاضها قبل تعليق الموسم.

أخبار تهمك

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 9 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من "الأطباء" على "الصحة": لا نتمنى الاستقالات.. والشكر وحده لا يكفي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ ساعة و نصف

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ينهي صفقة الأحلام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصحة تخصص 320 مستشفى عام ومركزي لاستقبال مصابي كورونا (أسماء وأماكن)

منذ حوالي 5 ساعات

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يقرر طرد نجمه

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

04:04 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

د. مصطفى ثابت يكتب: المتحدة وحدتنا

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا