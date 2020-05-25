"لطيف نهارا".. الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس ثالث أيام العيد

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبرات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقي غدا الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود البلاد طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.





وأكد شاهين أننا مازلنا في فصل الربيع المعروف عنه كثرة التقلبات الجوية، وتشهد البلاد تحسن نسبي في حالة الطقس هذه الأسبوع بخلاف الأسبوع الماضي الذي شهد ارتفاعا في درجات الحرارة.





وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس ثالث أيام العيد يكون حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلاً على معظم الأنحاء، ولطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



