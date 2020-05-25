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بيان مهم من "تعليم الشرقية" بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
سمر السيد
أكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الاثنين، عدم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية.

وأوضحت المديرية خلال بيان لها أن: "نتيحية الشهادة الإعدادية والمنشورة علي بعض المواقع الإلكترونية غير صحيحة.

مشيرة إلى أن بعض المواقع أخذت نتيجة الفصل الدراسي الأول وأضافت لها 140 درجة الترم وتم نشرها على أساس أنها النتيجة على غير الحقيقة.

وأضاف البيان سيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وسوف تنشر علي البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية مع لوحة الشرف لأوائل الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020

وفي وقتا سابق، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عمل أبحاث بدلا من الامتحانات بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، ووفرت الوزارة منصة إلكترونية تدعى "أدمودو" لرفع البحث عليها، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم قالت في تصريحات سابقة، إنه يمكن تسليم البحث ورقيًا في المدرسة واستلام إيصال لضمان تسليم البحث وبالفعل قد لجأ عدد من أولياء الأمور والطلاب إلى تقديم البحث ورقيًا في المدارس، ورفعه آخرون على المنصة الإلكترونية أدمودو باستخدام المكتبة الرقمية وبنك المعرفة، وحددت الوزارة معايير كثيرة لهذا البحث على أن يتم قبوله بالتوافق مع هذه المعايير التي يطبقها الطلاب في كتابة البحث.

وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أكثر من 2 مليون طالب رفعوا البحث على المنصة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في ذلك الأمر بنسبة كبيرة، وأن الهدف من فكرة الأبحاث تشجيع الطلاب على البحث والتعامل مع التكنولوجيا، بالإضافة إلى فكرة تعاون الطلاب مع بعضهم البعض ومساعدة بعضهم البعض على التفكير وإيجاد الحلول.

وفيما يخص النتائج فقط ظهرت نتائج الأبحاث على المنصات الإلكترونية الخاصة بالمدارس لطلاب النقل فكلمة اجتاز أو 100% تعني ناجح، وأما عن طلاب الشهادة الإعدادية ستظهر النتائج الخاصة بهم على المواقع الإلكترونية الخاصة بالمديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، بعد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول مع نتيجة البحث.


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