ضم 4 مستشفيات إلى خدمات مواجهة "كورونا" في بورسعيد

قررت وزارة الصحة والسكان، بالتتسيق مع محافظة بورسعيد، ضم مستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد والزهور، لتكون بجانب مستشفي الحميات لتقديم الخدمات في مواجهة فيرس كورونا بالمحافظة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام، وأجهزة الصحة والطب الوقائي وعميد كلية الطب ومدير عام ادارة الازمات بالمحافظة، يأتي القرار ضمن إعلان وزارة الصحة ضم ٣٢٠ مستشفي علي مستوي الجمهورية لمواجهة فيرس كورونا.





وناشد المحافظ، أبناء بورسعيد بالتوجه المباشر إلى هذه المستشفيات طبقا للموقع السكني في حالة الشكوي من أية أعراض أو الاشتباة بالإصابة بالفيرس، مؤكدا أن المستشفيات الأربعة ستستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية الأخرى لمختلف الحالات المرضية مع تخصيص قسم خاص بها للتعامل مع الحالات الخاصة بفيرس كورونا.





وأكد مسؤولو الصحة خلال الاجتماع توافر الاجهزة الطبية وأطقم التمريض التي توفر تقديم خدمة طبية بنفس المستوى الذي تقدمه مستشفي الحميات مع حالات فيرس كورونا.





في سياق مختلف، أعلن محافظ بورسعيد، استمرار الأجهزة التنفيذية في حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع احياء المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك وكذلك القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازي ووقائي والتي تتم بصفة يومية من خلال عدد من الجهات ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل في النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة.





وأوضح أن هناك خطة عمل متكاملة لاستغلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وساعات الحظر في توجيه حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة والقيام بأعمال الرش والتطهير والتعقيم علي مدار اليوم من خلال الاطقم الفنية المخصصة لاعمال التطهير.





وشدد الغضبان، على أجهزة الأحياء بتكثيف الأعمال ومتابعة التزام الجميع بالاجراءات الوقائية والاحترازية والتي تهدف الي الحرص علي سلامة وصحة المواطنين.





كما أعلن محافظ بورسعيد، أنه تم حتى اليوم الاثنين، تم توريد ٣٨٦٢ طن و٢٨١ كيلو من محصول القمح المحلي للمطاحن والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف ابريل الجارى.





وأوضح أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الاجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع اية مشكلات طارئة قد تظهر للتيسير على المورين



