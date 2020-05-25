Advertisements

ضم 4 مستشفيات إلى خدمات مواجهة "كورونا" في بورسعيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد عزام
قررت وزارة الصحة والسكان، بالتتسيق مع محافظة بورسعيد، ضم مستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد والزهور، لتكون بجانب مستشفي الحميات لتقديم الخدمات في مواجهة فيرس كورونا بالمحافظة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام، وأجهزة الصحة والطب الوقائي وعميد كلية الطب ومدير عام ادارة الازمات بالمحافظة، يأتي القرار ضمن إعلان وزارة الصحة ضم ٣٢٠ مستشفي علي مستوي الجمهورية لمواجهة فيرس كورونا. 

وناشد المحافظ، أبناء بورسعيد بالتوجه المباشر إلى هذه المستشفيات طبقا للموقع السكني في حالة الشكوي من أية أعراض أو الاشتباة بالإصابة بالفيرس، مؤكدا أن المستشفيات الأربعة ستستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية الأخرى لمختلف الحالات المرضية مع تخصيص قسم خاص بها للتعامل مع الحالات الخاصة بفيرس كورونا. 

وأكد مسؤولو الصحة خلال الاجتماع توافر الاجهزة الطبية وأطقم التمريض التي توفر تقديم خدمة طبية بنفس المستوى الذي تقدمه مستشفي الحميات مع حالات فيرس كورونا.

في سياق مختلف، أعلن محافظ بورسعيد، استمرار الأجهزة التنفيذية في حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع احياء المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك وكذلك القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازي ووقائي والتي تتم بصفة يومية من خلال عدد من الجهات ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل في النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة.

وأوضح أن هناك خطة عمل متكاملة لاستغلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وساعات الحظر في توجيه حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة والقيام بأعمال الرش والتطهير والتعقيم علي مدار اليوم من خلال الاطقم الفنية المخصصة لاعمال التطهير. 

وشدد الغضبان، على أجهزة الأحياء بتكثيف الأعمال ومتابعة التزام الجميع بالاجراءات الوقائية والاحترازية والتي تهدف الي الحرص علي سلامة وصحة المواطنين.

كما أعلن محافظ بورسعيد، أنه تم حتى اليوم الاثنين، تم توريد ٣٨٦٢ طن و٢٨١ كيلو من محصول القمح المحلي للمطاحن والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف ابريل الجارى. 

وأوضح أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الاجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع اية مشكلات طارئة قد تظهر للتيسير على المورين

وأكد تضافر الجهود من اجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامه جميع العاملين.
ضم 4 مستشفيات إلى خدمات مواجهة "كورونا" في بورسعيد
ضم 4 مستشفيات إلى خدمات مواجهة "كورونا" في بورسعيد
ضم 4 مستشفيات إلى خدمات مواجهة "كورونا" في بورسعيد
ضم 4 مستشفيات إلى خدمات مواجهة "كورونا" في بورسعيد
ضم 4 مستشفيات إلى خدمات مواجهة "كورونا" في بورسعيد
ضم 4 مستشفيات إلى خدمات مواجهة "كورونا" في بورسعيد

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 4 ساعات

بالمستندات| بعد وفاة زميله بكورونا.. طبيب بمستشفى المنيرة يستقيل ويهاجم "الصحة"

منذ حوالي 15 ساعة

عرض إماراتي لضم نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الصحة تخصص 320 مستشفى عام ومركزي لاستقبال مصابي كورونا (أسماء وأماكن)

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من "الأطباء" بشأن تزايد أعداد شهداء كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يقرر طرد نجمه

منذ أقل من ساعتين

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

أول رد من "الأطباء" على "الصحة": لا نتمنى الاستقالات.. والشكر وحده لا يكفي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الموت يُفجع الفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

6 تحركات هامة بشأن الأطباء المتوفين والمصابين بكورونا.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة ينهي صفقة الأحلام

منذ ساعتين و 55 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:08 م

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

02:24 م

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

09:05 ص

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

07:43 ص

أول قرار رسمي من الأهلي ردا على الزمالك بشأن نادي القرن

04:04 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

د. مصطفى ثابت يكتب: المتحدة وحدتنا

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس قروض كورونا