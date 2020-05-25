هل تعرقل إصابة إبراهيموفيتش رحيله عن ميلان ؟

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الروسونيري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قد أصيب.

إصابة إبراهيموفيتش تهدد مسيرته

وأكدت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا أن إبراهيموفيتش يعاني من إصابة ولكن دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى وأنه من المحتمل أن تكون الإصابة خطيرة.





وأوضحت الشبكة الإيطالية أن إدارة ميلان لم تصدر أي بيان رسمي بشأن الإصابة التي يعاني منها النجم السويدي البالغ من العمر 38 عامًا ولكن قد يكشف الروسونيري عن إصابته في الساعات المقبلة.





وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن إبراهيموفيتش ارتبط بالرحيل عن صفوف ميلان الإيطالي في الصيف الحالي قبل نهاية عقده مع الروسونيري علمًا بأنه يمتلك خيار لتجديد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.



