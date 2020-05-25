6 تكليفات.. ماذا طلبت وزارة الري من موظفيها؟

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تسعي وزارة الري والموارد المائية، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، خلال أيام عيد الفطر، لتوجيه عددا من التكليفات لقيادات الوزارة داخل المحافظات، حيث شدد الوزير على ضررورة تنفيذها، لتجنب حدوث أى أزمات أو الوقوع فى مشكلات.



ورفعت وزارة الري حالة الطوارئ القصوى، خلال إجازة عيد الفطر، حيث تم العمل على تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة.



الفجر يستعرض تكليفات الوزارة لقيادات المحافظات:-



1- رفع حالة الاستنفار خلال إجازات عيد الفطر المبارك وعمل نوبتجيات على مدار الساعة.



2- مراقبة مناسيب المياه وحالة الجسور تحسبًا لأي ازدحامات بشبكة الترع والمصارف.



3- إعداد تقرير اسبوعي بموقف متابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتأهيل الترع المتعبة.



4- استمرار غلق حدائق الرى على مستوى الجمهورية خلال فترة اجازات عيد الفطر المبارك لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



5- رصد أى تعديات قد تحدث على المجارى المائية ونهر النيل خلال عيد الفطر المبارك والعمل على إزالتها في مهدها.



6- التأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



من جانبها، أعلنت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بالوزارة، الانتهاء من اجراء برامج الصيانة الوقائية لجميع محطات الرى والصرف وتجهيزها للعمل بكامل طاقتها خلال اجازة العيد، ورفع أقصى درجات الاستعداد بجميع محطات الطلمبات على مستوى الجمهورية وكذلك التأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية لمواجهة اى مشاكل يمكن أن تحدث خلال هذه الفترة.



كما تم تشكيل غرفة عمليات بكل إقليم ونوبتجيات عمل بكل إدارة عامة للصرف لمتابعة مناسيب المياه بالمصارف وحالة الجسور والتأكد من إستقرار حالة المصارف ومحطات الصرف وذلك على مدار الساعة والتأكد من جاهزية معدات الطوارىء وسائقيها والاستعداد للتحرك إلى مواقع الأزمات فور الإبلاغ.



وأشارت المصلحة إلى انه تم توزيع بعض معدات الطوارىء والإمكانيات الأخرى بأماكن قريبة من المواقع الحرجة، إضافة إلى التأكد من حالة السحارات ونظافتها وأماكن الاختناقات، والمتابعة المستمرة مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى والإدارات العامة للرى المختصه لإحكام غلق نهايات الترع وخفض مناسيب المياه.