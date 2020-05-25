واتساب تختبر ميزة إضافة جهات اتصال جديدة بواسطة رمز QR

تعمل شركة واتساب - WhatsApp على ميزة جديدة يمكن من خلالها إضافة جهات اتصال جديدة بسهولة إلى قائمة السجل الخاصة بك باستخدام الكاميرا.





تتوافر الميزة الجديدة في أحدث إصدار بيتا من WhatsApp لنظام iOS، ولاستخدام هذه الميزة يجب الانتقال إلى علامة التبويب "الإعدادات" إلى عرض رمز QR بجوار صورة ملفك الشخصي، وعند الضغط عليه، سيتم عرض رمز QR كبير، والذي يمكن للأشخاص الآخرين بعد ذلك مسحه باستخدام الكاميرا.



