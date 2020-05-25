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'بعد إصابتها بفيروس كورونا'.. رسالة قوية من رجاء الجداوي للجمهور

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:35 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
روان هيثم
حرصت الفنانة رجاء الجداوي أن تطمئن جمهورها على صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت رجاء الجداوي رسالة لجمهورها في تصريحات صحفية قائلة: "خدوا بالكم الحالات في تزايد مستمر، والدولة غير قادرة على تحمل جميع الحالات، هذا المرض لا يفرق بين غنى وفقير أو قوى وضعيف".

وتابعت قائلة: "الدولة تقوم بواجبها تجاه الأزمة بجميع الجهودات المتطلبة، لا يوجد تقصير مع أحد، جميعنا نراعى إمكانيات الدولة لأن تكلفة علاج الفيروس مرتفعة للغاية".

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى الإسماعيلية في منطقة أبو خليفة، وسيتم أخذ مسحة طبية من المخالطين لها حيث كانت فى موقع تصوير مسلسل لعبة النسيان الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني وعرض في الموسم الرمضاني الماضي.

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