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12 مستشفى جديدة تنضم لعزل مرضى كورونا بالإسكندرية.. تعرف عليهم
الإثنين 25/مايو/2020 - 04:00 م
دينا حسن- محمد رجب
أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين، تخصيص مستشفيات عزل جديدة لماصبي فيروس كورونا المستجد داخل محافظة الإسكندرية ضمن عدة محافظات تقرر تخصيص مستشفيات بها.
والمستشفيات التي تم تخصيصها بالإسكندرية هي: جمال عبد الناصـر، كـرمـوز، العامرية العام، أبو قير النموذجي، رأس التين العام، الجمهورية العام، أبو قير المركزي، جمال حمادة المركزي، برج العرب المركزي، الصدر المعمورة، صدر كوم الشفاقة، حميات الإسكندرية، بجانب مستشفى العجمي النموذجي التي تستقبل حالات منذ بداية الأزمة.
وناشدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مستشفى لمحل السكن، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض.
وبجانب المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة داخل محافظة الإسكندرية، قد سلمت جامعة الإسكندرية مباني المدينة الجامعة بنين بسموحة لوزارة الصحة كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.
وتضم مباني المدينة الجامعة بنين بسموحة يضم 576 سرير، 140 بدار الضيافة، 147 في مبنى الوافدين، وأنه جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.
وقد فتحت المدينة الشبابية في أبي قير أبوابها، لاستقبال حالات العزل من فيروس كورونا، لاستقبال الحالات المستقرة صحيًا والتي تغيرت نتائج تحاليلهم إلى سلبية لحين التأكد من تماثلهم الكامل للشفاء، وذلك لتخفيف الضغط على مختلف مستشفيات العزل الرئيسية.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.