12 مستشفى جديدة تنضم لعزل مرضى كورونا بالإسكندرية.. تعرف عليهم

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الإثنين، تخصيص مستشفيات عزل جديدة لماصبي فيروس كورونا المستجد داخل محافظة الإسكندرية ضمن عدة محافظات تقرر تخصيص مستشفيات بها.





والمستشفيات التي تم تخصيصها بالإسكندرية هي: جمال عبد الناصـر، كـرمـوز، العامرية العام، أبو قير النموذجي، رأس التين العام، الجمهورية العام، أبو قير المركزي، جمال حمادة المركزي، برج العرب المركزي، الصدر المعمورة، صدر كوم الشفاقة، حميات الإسكندرية، بجانب مستشفى العجمي النموذجي التي تستقبل حالات منذ بداية الأزمة.





وناشدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مستشفى لمحل السكن، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض.



وبجانب المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة داخل محافظة الإسكندرية، قد سلمت جامعة الإسكندرية مباني المدينة الجامعة بنين بسموحة لوزارة الصحة كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.



وتضم مباني المدينة الجامعة بنين بسموحة يضم 576 سرير، 140 بدار الضيافة، 147 في مبنى الوافدين، وأنه جاري تأهيل 5 مباني بالمدينة الجامعية بنات بسموحة لإستقبال الحالات.



وقد فتحت المدينة الشبابية في أبي قير أبوابها، لاستقبال حالات العزل من فيروس كورونا، لاستقبال الحالات المستقرة صحيًا والتي تغيرت نتائج تحاليلهم إلى سلبية لحين التأكد من تماثلهم الكامل للشفاء، وذلك لتخفيف الضغط على مختلف مستشفيات العزل الرئيسية.