تكثيف أعمال النظافة والتطهير بسفاجا خلال أيام العيد (صور)

أكدت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، على استمرار تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك.





أوضحت "المغربي" أن إدارة منظومة النظافة تمكنت قبيل وأثناء أيام العيد من رفع عدد ٧٠٠ طن من خوارج المنازل والمحلات والمنشآت الحكومية وتفريغ عدد٤٠٠ صندوق بالإضافة الى رفع المخلفات الشجرية والاتربة أسفل الارصفة والصناديق مع الاهتمام بالإجراءات الاحترازية ووقاية العاملين بالنظافة.





وشددت المغربى على مسئول الإدارة بضرورة استغلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى، حيث تم تطهير وتعقيم مقر الوحدة المحلية.





وأشارت إلى استمرار منظومة النظافة فى القيام بحملات تعقيم موسعة بالشوارع وأماكن التجمعات والأسواق بصورة مكثفة أثناء عطلة عيد الفطر المبارك، حرصا على صحة المواطنين وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم ونشر الأمن والأمان فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التى تمر بها البلاد.





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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



