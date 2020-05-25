محمد أبو داوود يحتل نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء الفجر كأفضل ممثل دور ثان

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حصل الفنان محمد أبو داوود علي نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء الفجر كأفضل ممثل دور ثاني وذلك عن دوره بمسلسل "فرصة ثانية" والذي حقق نجاحا رائعا



حيث حصد داوود 6502 صوت بما يعادل 12.59 % , ومن المقرر عرض النتيجة النهائية للاستفتاء خلال هذه الأيام



كما حصد مسلسل فرصة ثانية وحصل المسلسل علي نسبة تصويت 863 صوت بما يعادل 0.03 % كأفضل مسلسل رومانسي هذا العام .



مسلسل "فرصة تانية" يعرض على قنوات dmc وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي ,تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.