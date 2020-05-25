قرار عاجل من التموين بشأن سداد مستحقات المخابز

حرصا من وزارة التموين على حصول اصحاب المخابز على مستحقاتهم فى التوقيتات المحددة لضمان توافر الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية و إتمام كافة العمليات الخاصة بهذا الشأن بسهوله ويسر قامت الهيئة العامة للسلع التموينية صباح اليوم 25/5/2020 بالتنسيق مع كافة البنوك لسداد مستحقات المخابز.





ومن بين البنوك التي نسقت معها الوزارة (شركة بنوك مصر-بنك الاسكان والتعمير-البنك الأهلي-بنك مصر-بنك القاهرة-بنك الاسكندرية-البنك الزراعي المصري) والتي تختص بسداد مستحقات المخابز عن أيام 21 ، 22 ، 23 ، 24 مايو باجمالي مبلغ 91.5 مليون جنيه، وخصصت البنوك مجموعات عمل خاصة بداخلها لاستقبال الملفات وتحويل القيمة إلى حسابات أصحاب المخابز.









كما يتواجد اليوم الاثنين الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٠ نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومجموعة العمل المعنية بمقر الهيئة لمتابعة انتظام سير العمل وضمان تحويل المستحقات المالية لإصحاب المخابز.



