بالرابط.. 4 معلومات عن نتيجة الصف الأول الثانوي

بعد أن أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم إلكترونيا لأول مرة بسبب قرار تعليق الدراسة الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بدأ الطلاب يبحثون عن نتيجتهم.





وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٥٫٤١ مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين ٢٫١٧ مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من ٣٤٥ ألف.





وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الأحد ١٧٬٢٦٥ حالة من ضمنهم ٤٬٨٠٧ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة ٧٦٤ حالة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيجة الصف الأول الثانوي الذي ينتظرها الطلاب ما أدى إلى تحويلها لـ"تريند" على موقع البحث الشهير "جوجل":





- وزارة التربية والتعليم أعلنت أنها ستعلن النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر أي من المتوقع أن تعلن النتيجة بداية الأسبوع المقبل.





- وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أكد أن النتيجة سيتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم عقب إجازة عيد الفطر المبارك حتى يكون المعلمين قد انتهوا من تصحيح الامتحانات التي قد بدأت من الأسبوع الماضي.





- ويمكن أن يحصل الطالب على نتيجته من خلال إدخال الكود الخاص به دون عناء الذهاب إلى المدرسة.





- ويمكن للطلاب أن يعرفوا نتيجتهم من خلال الدخول على هذا الرابط .





يذكر أن بسبب تعليق الدراسة أدى طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي إلكترونيًا من المنزل على التابلت وفقا لمواعيد خددتها وزارة التربية والتعليم، وذلك فيما درسه الطلاب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 وهو التوقيت الذي أعلنت في الحكومة تعليق الدراسة، ويتم الآن تصحيح الامتحانات إلكترونيًا، وسوف يتم إرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



