عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

أفاد مصدر أمني مسؤول بأن أجهزة الأمن نجحت في إلقاء القبض على الشاب مازن إبراهيم على خلفية اتهام فتاة التيك توك "منة عبد العزيز" بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي.





وأضاف المصدر ذاته إلى "الفجر"، بأنه بعد تمكن أجهزة الأمن من القبض عليه، تم التحفظ عليه، داخل حجز قسم شرطة الطالبية، لحين الانتهاء من التحقيقات.





كان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو ظهرت خلالها "منة عبد العزيز" زعمت خلاله تعرضها للضرب والاعتداء الجنسسي على يد الشاب "مازن إبراهيم، بمساعدة صديقاتها قبل أن تخرج في مقطع آخر نافية الأمر جملة وتفصيلا، ومصالحتهما.





ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، بمدينة الشيخ زايد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية من ضبط شخصين (تاجر أحذية، تاجر فاكهة)، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، وذلك حال إستقلالهما إحدى السيارات قيادة تاجر الأحذية، وبحوزتهما 250 ورقة مالية فئة الـ100جنيه مقلدة، ورقة مالية فئة الـ200جنيه مقلدة.





وبمناقشتهما إعترفا بتحصلهما عليها من نقاش، مقيم بمدينة السادس من أكتوبر، تم ضبطه، وبمواجهته قرر أنه وسيط لهما وتحصل على المضبوطات من محاسب بمصنع، مقيم بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده، مقابل مبلغ مالي قدره (5000 جنيه).





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المحاسب المذكور حال تردده على دائرة القسم، وبحوزته 300 ورقة مالية فئة الـ100دولار مقلدة، 10 ورقات مالية فئة الـ100جنيه مقلدة، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات وقيامه بطباعة وتقليد تلك العملات بإستخدام جهاز لاب توب و2 طابعة ألوان، وتم بإرشاده ضبطهم، وضبط ( 100ورقة مالية فئة الـ50جنيه مقلدة بإجمالى 5000 جنيه، 25 ورقة مالية فئة الـ100دولار مقلدة بإجمالى 2500 دولار، 100ورقة مالية فئة الـ100دولار مطبوعة وجه واحد، الأدوات والخامات المستخدمة في عملية تقليد الأوراق المالية).



