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"المصل واللقاح": هذا هو العلاج الوحيد لفيروس كورونا حتى الآن

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر في تزايد ثابت، ولكن نسب الوفيات خلال الأيام الماضية مقلقة إلى حد ما.

وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا نحتاج إلى الالتزام بشكل أكبر بالإجراءات الوقائية مع تزايد الإصابات، مشددًا على أن الكمامة يجب أن تكون أسلوب حياة للمواطنين، وتطبيق التباعد الاجتماعي لكون فيروس كورونا فيروس التصاقي، معربًا عن امله أن يستمر المواطنين في التزام المنازل خلال فترة العيد.

وتابع، أن التزام المواطنين خلال فترة العيد وتطبيق الاجراءات الاحترازية عند النزول وارتداء الكمامات، سيساهم في تقليل إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل، معقبًا: "اليوم الواحد حظر كامل يفرق في عدد إصابات فيروس كورونا، وليس الأسبوع"، مشددًا على أن هناك بعض الدراسات التي لم تثبت حتى الآن تشير إلى أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الأسطح، ولكن منشور منظمة الصحة العالمية أكد أن فيروس كورونا ينتقل عبر الرذاذ.

وأكد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الكمامات هي العلاج الوحيد المؤكد لفيروس كورونا حتى الآن، بينما القفاز يعتبر وسيلة لنقل العدوى حال استخدامه طوال اليوم، مشيرًا إلى أن برتوكول العلاج يتم اعتماده من الطبيب حسب كل حالة، ولا يجوز تعميم برتوكول واحد لجميع المصابين، فهناك أدوية محظورة لأصحاب بعض الأمراض، وهناك 80% من المصابين بدون أعراض، وتعميم برتوكول واحد للعلاج والمنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني الإسراف في الدواء ويكون له آثار جانبية، ولا ينصح به إلا تحت إشراف طبي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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