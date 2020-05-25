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بيرنتسين: هالاند يقترب من ريال مدريد

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:11 م
هالاند
هالاند
الفجر الرياضي

يبدو أن إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني سيكون مصيره الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك وفقًا لتصريحت آلف إنجيف بيرنتسين المدير الرياضي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

 

وقال بيرنتسين لموقع برنابيو ديجيتال"إذا كُنت مدرباً لأيٍ من أفضل خمسة فرق في العالم ، فسوف أشتري هالاند على الفور لأنه اللاعب المثالي في خط الهجوم لأي فريق فيمكنه أن يشكل ثنائيًا مع أي لاعب أو قيادة الخط بمفرده".

 

وأضاف: "أعتقد أن هالاند مستعد للعب مع ريال مدريد وأعتقد أنه يمكن أن ينجح هناك.. إيرلينج يبلغ من العمر 19 عامًا فقط ولا يزال بإمكانه التحسن في جميع الجوانب والأجزاء من اللعبة ومن لا ينجح في خطفه خلال هذا الموسم فسيندم كثيرًا".

 

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