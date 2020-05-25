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يوفنتوس يحرج برشلونة

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:30 م
دي ليخت
دي ليخت
الفجر الرياضي

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي فكرة الصفقة التبادلية في دخول مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت بها بناءً على طلب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بدعوى حاجة فريق السيدة العجوز لخدمات المدافع الشاب في الموسم الجديد.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن دي ليخت سيكون الأقرب إلى برشلونة إذا رحل عن فريق السيدة العجوز لكن في الوقت الحالي رفض اليوفي كل محاولات قلعة كامب نو لدخول اللاعب في صفقة تبادلية من خلال الاستغناء عن أحد نجوم برشلونة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس رفض فكرة رحيل دي ليخت مقابل آرثر ميلو نجم برشلونة وتمسك باستمرار لاعبه لكنه عرض بعض الأسماء الأخرى في الصفقة مثل دانييلي روجاني، والذي لا يشارك كثيرًا بسبب وجود كيليني وبونوتشي ودي ليخت وديميرال.

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