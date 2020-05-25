الزمالك يهنيء جنش بعيد ميلاده

احتفل نادي الزمالك ميلاد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول، رقم ٣٢، في ظل خوضه مشوار طويل مع الفارس الابيض.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لمحمود دنش وكتبت : عيد ميلاد سعيد لحارسنا محمود عبد الرحيم «جنش»، كل عام وأنت بخير.

وانضم جنش إلى صفوف نادي الزمالك موسم ٢٠١٠ / ٢٠١١ قادما من صفوف فريق الأوليمبي، وذلك بعدما ظهر بشكل طيب مع الفريق السكندري.

ساهم جنش في تتويج الزمالك العديد من البطولات مثل الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر وغيرها من المسابقات، غاب جنش عن مباريات الفريق خلال الموسم الحالي بسبب تعرضه للإصابة بقطع في وتر اكيليس خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

وتوج جنش مع الزمالك بخمسة بطولات كأس مصر، وبطولة دوري ممتاز، وبطولة سوبر مصري، وسوبر مصري سعودي، وأخيراً ساهم بشكل كبير في تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.