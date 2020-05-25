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ترشيح عموري للعب في الدوري الألماني

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:28 م
عموري
عموري
وكالات

دخل عمر عبد الرحمن عموري صانع ألعاب فريق الجزيرة الإماراتي قائمة من 20 لاعبَا مرشحة للانتقال إلى الدوري الألماني الذي من المنتظر أن يتم استئنافه يوم السبت المقبل رغم انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

 

ورشح موقع "90min" العالمي عموري ضمن 20 لاعباً حول العالم للانتقال إلى ملاعب الدوري الألماني خلال السنوات المقبلة من بينهم الإماراتي عمري الذي خاض تجربة قصيرة في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على سبيل التجربة قبل أن تفشل الصفقة.,

 

وسبق اختيار عموري كأفضل لاعب في آسيا عام 2016 ولعب في نادي الهلال السعودي آخر بطل لآسيا ثم أصيب بقطع في الرباط الصليبي حالت دون استمراره في الملاعب السعودية حتى عاد إلى الجزيرة ليجمع بين المهارة وصناعة الأهداف في آن واحد.

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