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مانشستر سيتي يقترب من خطف نجم برشلونة

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:20 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

ينوي البرتغالي نيلسون سيميدو مدافع فريق برشلونة الإسباني اختيار وجهته الجديدة بنفسه بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده في قلعة كامب نو لذلك قرر انتظار الكلمة النهائية حتى قدوم فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن سيميدو مدافع برشلونة يرى ضرورة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي من بوابة فريق مانشستر سيتي إذا قرر العملاق الكتالوني الاستغناء عنه في الميركاتو الصيفي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن أندية عديدة تراقب موقف سيميدو لكن برشلونة يضعه ضمن الصفقات التبادلية في الميركاتو الصيفي على أمل إدخاله ضمن صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان المطلوب بشدة في الدوري الإسباني.

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