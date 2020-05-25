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لاوتارو مارتينيز يصدم إنتر ميلان من أجل برشلونة

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:26 م
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

وضع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي فريق برشلونة الإسباني كرغبة أولى في حالة الرحيل عن الدوري الإيطالي خاصة أن اسمه مرتبط بشدة بالعملاق الكتالوني لخلافة الأوروجوياني لويس سواريز في خط الهجوم.

 

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لاوتارو مارتينيز قرر الرحيل إلى برشلونة أو البقاء في إنتر ميلان وعدم الموافق على العروض المغرية من باريس سان جيرمان الفرنسي أو يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأشارت الصحيفة إلى لاوتارو إذا غادر إنتر ميلان سيكون إلى برشلونة فقط، مؤكدة أن المهاجم الأرجنتيني طلب من إدارة إنتر عدم الاستماع إلى عروض باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس لأنه يرغب في تحقيق حلمه الأكبر.

 

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