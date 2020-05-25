كشفها العلماء.. 3 بشائر سارة بشأن علاج كورونا

يوما بعد الآخر، تظهر بشائر بشأن علاج فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي انتشر في أغلب دول العالم، ويستمر الأطباء والعلماء في البحث عن طرق تحد من خطورة الوباء وتعالجه خلال الفترة الحالية.





وحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا ٥٫٤١ مليون حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين ٢٫١٧ مليون حالة، فيما كان عدد الوفيات أكثر من ٣٤٥ ألف.





وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الأحد ١٧٬٢٦٥ حالة من ضمنهم ٤٬٨٠٧ حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة ٧٦٤ حالة.





وفيما يلي يرصد "الفجر" آخر المستجدات التي طرحها العلماء حول العالم بشأن علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19":





دواء في الأسواق الروسية

أول تلك البشائر الجديدة بشأن علاج كورون ما أعلن عنه العلماء باكتشاف علاج سوف يطرح في الأسواق الروسية قريبا، فقال كبير أطباء أمراض الجهاز البولي في وزارة الصحة الروسية، دميتري بوشكار، إن العلماء الروس دواء جديدا ضد فيروس كورونا تنطلق مبيعاته في الصيدليات الروسية مطلع يونيو المقبل.





وعن طريقة معالجة الدواء للمرضى، قال المسئول الروسي إن العلاج بالدواء الجديد لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد، وهو أحد الأدوية الروسية الثلاثة المستخدمة ضد فيروس كورونا.





ريميسيديفير فعال في علاج المصابين

أما ثاني البشائر كانت عندما اكتشف العلماء أن ريميسيديفير كان له تأثير واضح وهام وإيجابي في تقليل وقت التعافي، وذلك بعد إجراء تجارب على ألف مريض في 10 دول، في 29 أبريل، وتوصل الباحثون إلى أن عقار ريميسيديفير، الذي تم حقنه في المرضى، عن طريق الوريد، يوميا لمدة 10 أيام، سرع في شفاء مرضى "كوفيد-19" في المستشفى، مقارنة بأولئك الذين حصلوا على دواء وهمي في الاختبارات السريرية.





فاعلية لقاح تظهر في الخريف

وثالث البشائر كانت عندما أكد التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف.



