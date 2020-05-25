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ريم سامي تتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة دور مساعد اليوم 25 مايو

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:10 م
ريم سامي
ريم سامي
فايقة محمد عادل

تصدرت الفنانة ريم سامي، استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة دور مساعد عن دورها في مسلسل "البرنس"، الذي عرض في السباق الرمضاني لهذا العام.

وهذه نتيجة الأسبوع الثاني من الاستفتاء، ومن المقرر الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة.

وحصدت ريم سامي 11307 أصوات بما يعادل 17.98٪ من نسبة التصويت، قبل أيام قليلة من الإعلان عن النتيجة النهائية.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش .

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