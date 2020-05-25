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الذهب يتراجع اليوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم اليابانية

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
رويترز
تراجع الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم اليابانية بفعل أنباء عن برنامج تحفيز محتمل مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات جديدة بخصوص هونج كونج قد حدت من تراجع المعدن.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتسجل 1725.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس ”أعتقد أن الرهان على الأسهم والأصول الأخرى عالية المخاطر دعم الشهية للمخاطرة على الأرجح، وقلص إغراء الذهب في المدى القصير.“

كان الذهب صعد 0.8 بالمئة يوم الجمعة ليلامس 1739.51 دولار، لكنه عاد ليقلص مكاسبه.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1956.60 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 830.19 دولار، وانخفضت الفضة 1.6 بالمئة إلى 16.91 دولار للأوقية.

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