تسريبات جديدة تكشف تصميم هاتف سامسونج جلاكسي نوت 20 بلس (فيديو)

تسعى شركة سامسونج بعد إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S20 منذ بضعة اشهر، إلى التركيز على جهازها الرائد التالي، سلسلة هواتف جلاكسي نوت 20 - Galaxy Note20، ومع اقتراب موعد إطلاق الجهاز، نشرت العديد من التسريبات المتعلقة به أيضًا، وكان أخر هذه التسريبات نشرت اليوم، بواسطة موقع Pigtou، استنادًا إلى الرسومات التي تم تسريبها بواسطة OnLeaks ، والتي تكشف تصميم هاتف سامسونج جلاكسي نوت 20 بلس - Samsung Galaxy Note 20+ Plus، والتي من المحتمل أن تكون دقيقة.





وفقًا للتسريبات الجديدة، فإن أبعاد هاتف سامسونج جلاكسي نوت 20 بلس - Samsung Galaxy Note 20+ Plus ستكون 165 × 77.2 × 7.6 ملم، وسيؤدي ذلك إلى جعل الجهاز أوسع قليلاً وأطول وأرق قليلاً من جلاكسي نوت 20 - Galaxy Note20 بالإضافة إلى جلاكسي نوت 10 - Galaxy Note10 الأبعاد المزعومة للجهاز تشبه إلى حد كبير سامسونج جلاكسي نوت 10 بلس - Samsung Galaxy Note 10+ Plus الذي أطلق العام الماضي.





وتظهر التسريبات أيضًا أن هاتف سامسونج جلاكسي نوت 20 بلس - Samsung Galaxy Note 20+ Plus سيحتفظ بتصميم مشابهة لسلسلة جلاكسي نوت 10 - Galaxy Note10 ، مع تصميم جديد للكاميرا في سلسلة Galaxy S20.





كما جاء في التسريبات أن هاتف سامسونج جلاكسي نوت 20 بلس - Samsung Galaxy Note 20+ Plus، سيحتوي على كاميرا رباعية، على الرغم من أن مواصفات الكاميرا الخاصة به لا تزال غير معروفة، لكن وفقًا للتسريبات فأن جلاكسي نوت 20 بلس - Galaxy Note 20+ Plus سيحتوي على إصدار أحدث من مستشعر 108MP الموجود على Galaxy S20 Ultra الذي لا يعاني من أي مشاكل في التركيز.





وقد تم تسريب مواصفات الشاشة لـ Note20 + من قبل، والتي ذكرت أن الشاشة ستكون QHD + AMOLED مقاس 6.87 بوصة مع معدل تحديث متغير 120 هرتز.





من المتوقع أن يتم الكشف عن سلسلة جلاكسي نوت 20 - Galaxy Note20 في أغسطس في حدث عبر الإنترنت فقط.







