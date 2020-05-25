بينهم طفل.. تعافي 7 حالات جديدة من كورونا بمستشفى عزل بني سويف

خرج اليوم الاثنين، 7 حالات جدد بينهم طفل من مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف بعد شفائهم وتعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية، لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 91 حالة.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للطاقم الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم ودورهم في معركة فيروس كورونا.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شدد على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة التي قررتها وزارة الصحة وارتداء الكمامات بجميع الأسواق والأماكن العامة والخاصة والمنشآت الحكومية ووسائل النقل الجماعي واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، شدد على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة التي قررتها وزارة الصحة وارتداء الكمامات بجميع الأسواق والأماكن العامة والخاصة والمنشآت الحكومية ووسائل النقل الجماعي واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ 4807 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 17265 حالة من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة.



