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بـ7 آلاف إصابة جديدة.. الهند تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
وكالات


أعلنت وزارة الصحة والأسرة الهندية، اليوم الاثنين، عن ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى الهند بمقدار قياسى بلغ 6977 خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 138 ألفا و845 حالة مع استمرار الاتجاه التصاعدي في الزيادة اليومية.

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن حصيلة المتوفين وصلت إلى 4021 بعدما سجلت 154 حالة جديدة، ويوجد حاليًا 77103 حالة نشطة فى الهند، بينما زادت حالات الشفاء بمقدار 3281 بإجمالي بلغ 57721 حالة.

وفى محاولة للحد من انتشار الفيروس، مددت السلطات الهندية فى وقت سابق من مايو الجارى حالة الطوارئ والاغلاق التى بدأت فى 25 مارس الماضي، ومن المقرر الآن رفع الإغلاق فى 31 مايو الجاري.

وكانت الحكومة الهندية قد قسمت البلاد أيضا إلى الأحمر والبرتقالى والمناطق الخضراء حسب الوضع الوبائى وفى المناطق الخضراء، حيث يعتقد أن معدل الإصابة منخفض، تم السماح لوسائل النقل العام وبعض الشركات بالعمل.

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345.064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301.

وحسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألف في اليوم السابق.

وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألف) ثم البرازيل (363,2 ألف) وروسيا (344,4 ألف).

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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