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حمدي الميرغني يدعو لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا: "اللهم عافها وارزقها الصحه يا رب"

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان حمدي الميرغني، صورة للفنانة وجاء الجداوي وذلك بهدف مواساتها في مرضها، بعد إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "الميرغني" علي الصورة قائلًا: "اللهم أشفها وعافها وارزقها الصحه يارب..  اللهم إشفي كل مريض ونجنا من هذا الوباء يارب العالمين أدعولها ولجميع مرضانا".

وتصدرت الفنانة رجاء الجداوي مؤشرات البحث في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، منذ أيام في كواليس نهاية تصوير مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني وذلك أثناء احتفالهم بانتهاء التصوير ويعتبر الظهور الأخير بعد إعلان أسرتها إصابتها بفيروس كورونا منذ قليل.

وتواجدت الجداوي، في الصورة يومها مع دينا الشربيني ومحمود قابيل وأبطال المسلسل، لذلك يتسائل الجمهور حاليًا عن صحة فريق العمل خاصة مع سرعة انتقال الفيروس.

وانتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبري كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فاسدهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.

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