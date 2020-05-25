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نسبة تصويت مرتفعة لبيتر ميمي كأفضل مخرج في استفتاء "الفجر الفني" - 25 مايو

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:41 ص
بيتر ميمي
بيتر ميمي
روان هيثم

حصل المخرج بيتر ميمي على نسبة تصويت مرتفعة اليوم الاثنين الموافق 25 مايو 2020 كأفضل مخرج في استفتاء "الفجر الفني".

وحصل على عدد أصوات 5220 صوت، 12.66% وذلك خلال الاسبوع الأول من التصويت.

وقام المخرج بيتر ميمي بإخراج المسلسل الرمضاني "الاختيار"، الذي تناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار
يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، تامر مجدي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.



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