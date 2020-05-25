أحمد زاهر يحصل على نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل - 25 مايو

ويشارك الفنان أحمد زاهر في مسلسل "البرنس" ويقوم بتجسيد شخصية فتحي البرنس شقيق رضوان البرنس وتدور بينهم الصراعات والكره.





وأشاد الجمهور بأداء أحمد زاهر في تجسيد دور فتحي ببراعة وإتقان حتى تكاد أن تجزم أنها شخصيته الحقيقية وتوالت عليه العديد من التعليقات، وأبرزها تعليق أحدهم قائلاً: "موهبتك وتعبك واجتهادك وصلوك للإبداع حطوك في مكان مش هتتنازل عنه ابدا عاش بجد فتحي غير اي دور وبأذن الله كل اللي جاي يبقى بحجم نجاح شخصية فتحي وحضرتك على طول ناجح بنحبك قوي".





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.