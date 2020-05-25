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أبرزها إصابة حمدي الميرغني بطلقة.. ملخص أحداث الـ 35 من "اتنين في اصندوق"

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة "أم بي سي مصر " أمس، حلقة جديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" لنجمي  مسرح حمدي الميرغني وأوس أوس، الذي يعد أولى بطولاتهم المطلقة الذي بدأ عرضه في موسم رمضان الماضي 2020.

وشهدت احداث الحلقة الـ 35 من مسلسل "اتنين في الصندوق" العديد من الأحداث الدرامية ويسرد لكم "الفجر الفني" في هذا التقرير ابرز احداث الحلقة.

ـ وصول زكي وشوقي الى دولة زاميزيا برفقة والدهم.
ـ كراميلا تطلب من والدها الموافقة على العريس الجديد والتضحية بـ زكي.
ـ زوجة زعيم ممادوا تطلب من كوارشي قتل زكي وشوقي.
ـ زعيم ممادوا يكشف لـ زوجته خيانتها ويقوم بحبسها.
ـ اصدقاء دوعكي يطلبون منه التنازل عن رئاسة الرابطة.
ـ الريس دوعكي ينهار من البكاء بسبب فقدان أولاده.
ـ زكى يحلم بـ الزعامة ويبتعد ن فكرة الغناء
ـ شوقي يبدا في المزاكرة للفوز بـ الزعامة وترك الفن.
ـ عز الملحن يقتل زوجته.
ـ شوقي يتعرض لـ طلقة ناريه في جسده.
ـ عباسي عمهم هوا من حاول قتلهم.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدي الميرغني وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوي ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.

ويسجل اتنين فى الصندوق" البطولة الأولى للفنانين حمدى الميرغنى وأوس أوس فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتهما سويًا عروض مسرح مصر على مدار سبع مواسم كاملة، حيث التحقا بالفنانين على ربيع ومصطفى خاطر الذين قدموا البطولة فى السنوات الماضية.


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