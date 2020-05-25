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يسرا: مسلسل "الاختيار" يعزز مفهوم التضحية من أجل للوطن

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:33 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها بمسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة، وذلك من خلال ظهورها أمس ضيفة ببرنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الابراشي، عقب النجاح الكبير الذى حققه مسلسلها الرمضانى "خيانة عهد"، وتضمن تصريحات جريئة وردود قوية في سهرة فنية عبر القناة الأولى المصرية.

وقالت الفنانة يسرا، إنها احبت مسلسل "الإختيار" وتابعته خلال فترة عرضه، موضحة أن العمل يرفع من قيمة الوطن والتضحية من أجله، مؤكدة أن مصر هى الأم الحقيقة وأن الوطن لا يعوض ومن يخون وطنه لا يستطيع العودة له أبدا.

في سياق متصل أعلن المنتج تامر مرسي، عن وجود جزء ثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي تناول قصة حياة شهداء مربع كمين البرث والبطل الشهيد أحمد صابر المنسي وسوف يتم عرضه في موسم رمضان 2021.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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