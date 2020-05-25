الأهلي يحدد مطالبه للتخلي عن وليد أزارو

حدد النادي الأهلي مطالبه للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء في الفترة الماضية على بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي في الصيف القادم.

وجاء قرار الأهلي ببيع أزارو بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

واشترط النادي الأهلي الحصول على مبلغ 3 مليون دولار من أي نادي يرغب في ضم وليد أزارو في الصيف القادم.

يذكر أن نادي الاتفاق أكد منذ فترة رسميا أنه لا ينوي شراء عقد أزارو بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويملك وليد أزارو العديد من العروض والأندية التي ترغب في التعاقد معه سواء من الدوري التركي أو الدوري المغربي لضمه في الصيف القادم.