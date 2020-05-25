ليفربول يجهز لصفقة قوية في الميركاتو الصيفي









أشارت تقارير صحفية، أن إدارة ليفربول تجهز صفقة قوية ليورجن كلوب، المدير الفني للفريق، للتعاقد معها خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إدارة ليفربول تجهز للتعاقد مع أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون، والذي يرغب يورجن كلوب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن كلوب يرغب في ضم تراوري، لأنه يبحث عن البديل المناسب لكل من ساديو ماني ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينيو.



