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قرار صارم من فايلر بشأن ضم نجم إنبي

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:16 ص
فايلر
فايلر
الفجر الرياضي
اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن تعاقد الفريق الأحمر مع واحد من نجوم نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي قد أظهر اهتمام بضم أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولمبي في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع في الفريق بداية من الموسم القادم.

ولكن أكد فايلر إلى إدارة النادي الأحمر أنه يرفض فكرة ضم أسامة جلال للفريق في الصيف القادم لأنه لا يحتاج إلى خدماته.

كما أكد فايلر إلى إدارة الأهلي أنه مقتنع تماما بالمدافعين الذين يملكهم الفريق في مركز الدفاع ولا يحتاج إلى التعاقد مع أي مدافع في الفترة المقبلة.

يذكر أن نادي إنبي هو الأخر كان قد أكد أنه يرفض فكرة رحيل أسامة جلال عن الفريق في نهاية الموسم الجاري لأن النادي يحتاج إلى خدماته بشكل كبير.

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