طلب جديد من فايلر بشأن ضم موليكا

يهتم النادي الأهلي منذ فترة بالتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.





وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات شفهيه مع ممثلي موليكا في الفترة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر في الصيف القادم.





ولكن أكد موليكا أنه يرفض فكرة الانتقال إلى صفوف أي نادي داخل قارة إفريقيا وأنه يريد الاحتراف في أوروبا في الصيف القادم.





وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إدارة النادي بالدخول في مفاوضات من جديد مع موليكا لمحاولة ضمه في الصيف حيث أكد المدرب أنه مصمم على التعاقد مع اللاعب نظرا لمستواه المميز في مركز الهجوم.



