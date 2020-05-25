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شباب الصحفيين: الإخوان الإرهابية أفلست.. وتستعين بالسكير محمد علي

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:47 ص
هيثم طوالة
هيثم طوالة
الفجر
كشفت جبهة شباب الصحفيين أن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية الاستعانة من جديد بالمقاول الهارب السكير محمد علي، جاءت بعد الضربة القوية والموجعة التي وجهتها الأجهزة الأمنية لعملائها في خلية قناة الجزيرة، الخاصة بفبركة الأخبار والفيديوهات لتشوية مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد. 

من جانبه، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: إن جماعة الإخوان المحظورة تحاول إعادة إحياء المقاول العميل، لتغطية عجزها في تنفيذ مخططاتها الخسيسة والدنيئة التي تستهدف نشر الفوضى وبث الأكاذيب وإطلاق الشائعات المغرضة، لذلك تستعين بورقة محروقة متمثلة في هذا الهارب. 

وأضاف "طوالة" أن هذا الأمر يعكس بكل وضوح إفلاس جماعة الإخوان، وعدم قدرتها على إقناع أشخاص آخرين لهم قيمة أو تأثير للعمل لصالحها. 

وأكد رئيس جبهة شباب الصحفيين، أنه حتى الأموال القطرية أصبحت لا تستطيع شراء ذمم جديدة، إلا الأشخاص المعروفين لدى الجميع والشعب المصري بأنهم من عبدة الدولار، ويمكننا القول إن الجماعة قد أفلست وأن سقوطها قد بدأ بالفعل. 

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، حشدت عناصرها للدفاع عن عملائها في قضية قناة الجزيرة، والتسجيلات المفبركة التي كانت ترسل من قبل بعض الخونة التابعين لهم. 

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