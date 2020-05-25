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بالفيديو.. المنتج جمال العدل عن يسرا: بتساعد جميع الممثلين بخبراتها في النجاح

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:10 ص
مصطفى فكيه

أعرب المنتج جمال العدل، عن سعادته بنجاح مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسر، وذلك أثناء مداخلته ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمة الاعلامي وائل الابراشي.

وقال جمال العدل، بأن فيروس كورونا أثر على تصوير جميع الاعمال الدرامية واستمرار التصوير في أماكن محددة، والظروف الانتاجية في منتهى الصعوبة، بجانب أخذ كل الاحتياطات من توفير طبيب وقت التصوير، واستخدام طرق الوقاية كاملة من كمامات ومطهرات.

وحرص المنتج جمال العدل على تهنئة الفنانة يسرا بنجاح مسلسل "خيانة عهد" وأضاف بانها نجمة كبيرة قائلاٌ: "لم تفرض رئيها في عمل أو في اختيار ممثل، بالاضافة لمشاعر الحب التي تملئ قلبها، ونجاحك السنة دي والسنة الماضية يثبت أنك نجمة كبيرة".

وتابع كلامه: "يسرا بتساعد جميع الممثلين بما لديها من خبرات وتراكم النجاح، وهى سبب في اخراج نص مسلسلات رمضان بسبب رغبة الممثلين في تقليد يسرا بعدم جلوسها في المنزل والاهتمام بعملها رغم الصعوبات".

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، عبير صري، حلا شيحة، جومانا مراد، تيام قمر، بيومي فؤاد، حالد سرحان، خالد انور، اخراج سامح عبدالعزيز.


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