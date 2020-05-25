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شاهد.. يسرا تنهار بالبكاء على الهواء في برنامج الإبراشي (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

انهارت الفنانة يسرا بالبكاء على الهواء أثناء عرض مشهد وفاة نجلها "هشام" ضمن أحدث مسلسل "خيانة عهد" تواصلت الفنانة يسرا.

وعلقت  يسرا، خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى المصرية، على صوت نقيب المنشدين الشيخ محمود ياسين التهامي بأنه أضاف الكثير لمشهد جنازة نجلها "هشام" وكيف نقل الشعور والحالة الوجدانية للمشاهد بدقة عالية، ومن سبب نجاح المشهد أيضا وجود الكلمات البسطة التي أبدع بها. 

وفي سياق متصل أعرب الشيخ محمود ياسين التهامي بالسعادة للمشاركة في مسلسل "خيانة عهد" وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن أغنية "قلبي خواء" هو الذي قام باختيار كلماتها حتى تتوافق مع أحداث المسلسل وموقف موت الابن ودفته وهى من ارتجالاته على موسيقي التصويرة لـ المسلسل.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، خالد انور، خالد سرحان، عبير صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، تيام قمر، جومانا مراد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.

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