أحمد فتحي معلقًا علي إصابه الفنانه رجاء الجداوي بالكورونا

نشر الفنان أحمد فتحي صورة للفنانه رجاء الجداوي وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وعلق "فتحي"، علي الصورة قائلاً: "ألف سلامه عليكي يا ست الكل"، حيث أن الفنانه رجاء الجداوي قد أصيب بفيروس كورونا المستجد".

وتصدر الفنانه رجاء الجداوي مؤشرات البحث في موقع التدوينات القصيرة "تويتر وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا اللعين.





وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، منذ أيام في كواليس نهاية تصوير مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني وذلك أثناء احتفالهم بانتهاء التصوير ويعتبر الظهور الأخير بعد إعلان أسرتها إصابتها بفيروس كورونا منذ قليل.





وتواجدت الجداوي، في الصورة يومها مع دينا الشربيني ومحمود قابيل وأبطال المسلسل، لذلك يتسائل الجمهور حاليًا عن صحة فريق العمل خاصة مع سرعة انتقال الفيروس.





وانتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبري كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فاسدهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.



