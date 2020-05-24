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يسرا.. تعرضت لـ حروب قوية في الوسط الفني مثل "خيانة عهد"

الأحد 24/مايو/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حلت اليوم الفنانة يسرا، ضيفة ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الاعلامي وائل الابراشي، وذالك عقب النجاح الكبير الذى حققه مسلسلها الرمضانى "خيانة عهد".

وقالت الفنانة يسرا، بأنها تعرضت لحروب قوية من أصدقائها في الوسط الفني مثل ما حدث في مسلسل "خيانة عهد"، ولكن لم احمل ضغينة أو كره لأحد منهم، ولكن لم التفت لهذا واهتم بـ اثبات نفسي من جديد.

ووجهت نجمة "خيانة عهد" رسالة للجماهير قائله: "بالرغم ان الوسط فيه صعوبات بس لما أحد من الممثلين يتعرض لـ أى مشكلة بتلاقي الكل معاك"، وأضافت بأن عندما تعرضت والدتها لـ بعض المرض وجدت جميع أصدقائها بجانبها من الوسط الفني وغيرة.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، خالد انور، خالد سرحان، عبير صبري، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، تيام قمر، جومانا مراد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.

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