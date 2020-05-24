تامر حسني: "اللي كنت بعمله في الناس زمان بيطلع عليا من ولادي دلوقتي"

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كشف الفنان تامر حسني، عن العديد من أسراره العائلية، وذلك من خلال لقائه التليفزيوني مع الإعلامية شيرين حمدي، على هامش حفله الغنائي الذي يحيه حاليًا على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات.

عبر فضاية"ON"



وقال تامر، "اللي كنت بعمله في الناس زمان بيطلع عليا من ولادي دلوقتي فدائمًا يقولوا افيهات، في المنزل ، فهم أيضًا يتميزون بخفة الدم".



واستكمل قائلًا،: "من المواقف التي لا أنساها في فترة الحظر صحيت مرة من النوم وارتديت ملابسي كأني مسافر ثم تذكرت أننا في الحظر فاستكملت نومي من جديد".





