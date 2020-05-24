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مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن أومتيتي

الأحد 24/مايو/2020 - 11:02 م
أومتيتي
أومتيتي
حسام مجدي
تلقت جماهير نادي برشلونة الإسباني في الساعات القليلة مفاجأة بشأن الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق.

وكان أومتيتي يعاني من إصابة في الساق منذ فترة تسببت في غيابه عن صفوف نادي برشلونة لفترة طويلة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة كان قد وضع نظام تدريبي لجميع لاعبي الفريق ليسيروا عليه خلال التواجد في منازلهم وتوقف التدريبات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن البارسا لم يضع أومتيتي ضمن هذا النظام بسبب الإصابة التي كان يعاني منها حتى لا تتفاقم أكثر.

ولكن كشفت الصحيفة أن أومتيتي من المتوقع أن يعود لتدريبات برشلونة بشكل طبيعي في الأسبوع المقبل وأن يكون جاهز للمشاركة في الدوري في حالة عاد بالفعل في 13 أو 14 يونيو.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد سمح لفرق الدوري الإسباني بالعودة للتدريبات الجماعية في الفترة القادمة كما أشار إلى احتمالية عودة الدوري في 13 أو 14 يونيو القادم.

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كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن مفاجأة بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني وتفكيره في الرحيل خلال الفترة الماضية. 

وقال ميسي في تصريحات حسب "راديو كتالونيا" : "بالفعل فكرت في الرحيل عن برشلونة في عام 2016 بعد أزمتى الكبرى مع الضرائب".

وأضاف : "كان تفكيري ليس الرحيل عن برشلونة فقط بل الرحيل عن إسبانيا، حيث شعرت بأنني تلقيت معاملة سيئة للغاية في تلك الأزمة".

الجدير بالذكر أن ميسي واجه تهمة التهرب من الضرائب في الفترة ما بين 2007 إلى 2009، وأيضا كان مهدد بخطر اىسجن لمدة 21 شهراً، ولكن في 2017 تم تخفيف العقوبة عليه وعلى والده بدفع غرامة 223 الف استرليني.

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