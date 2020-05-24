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ضبط 200 فرش حشيش في طنطا (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
تمكنت المباحث الجنائية فى الغربية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، قبل توزيعها على عملائهم فى دائرة قسم ثان طنطا.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، اخطارا من الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم ثان طنطا، بتمكن النقيب أحمد مهران من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 203 فرش حشيش قبل ترويجهم على عملائهم.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر الازم، واحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ الازم.

الصحة تسجل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
ضبط 200 فرش حشيش في طنطا (صور)
ضبط 200 فرش حشيش في طنطا (صور)
ضبط 200 فرش حشيش في طنطا (صور)
ضبط 200 فرش حشيش في طنطا (صور)
ضبط 200 فرش حشيش في طنطا (صور)
ضبط 200 فرش حشيش في طنطا (صور)

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