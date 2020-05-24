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تركيا تسجل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت وزارة الصحة التركية، 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع طفيف للمؤشرين بعد أيام من انخفاض كبير سجلاه.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الأحد، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1141 ليصل إلى 156827 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 21 مايو 961 حالة، وفي 22 مايو 952، وفي 23 مايو 1186.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4340 شخصا إثر رصد 31 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 21 مايو 27 حالة، وبلغ نفس العدد في مايو 22، ووصل في 23 مايو إلى 32.

وذكر أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 118694 شخصا بعد تسجيل 1092 حالة شفاء جديدة، لتبقى نسبة المتعافين عند مستوى نحو 75%.

وقال وزير الصحة التركي، إن التغيرات في عدد الإصابات الجديدة على أساس يومي متوقعة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية قوية مشتركة في الحياة الاجتماعية.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,131 مليون إصابة، بينهم أكثر من 331 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,044 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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