تركيا تسجل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة التركية، 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع طفيف للمؤشرين بعد أيام من انخفاض كبير سجلاه.





وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الأحد، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1141 ليصل إلى 156827 حالة.





ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 21 مايو 961 حالة، وفي 22 مايو 952، وفي 23 مايو 1186.





وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4340 شخصا إثر رصد 31 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 21 مايو 27 حالة، وبلغ نفس العدد في مايو 22، ووصل في 23 مايو إلى 32.





وذكر أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 118694 شخصا بعد تسجيل 1092 حالة شفاء جديدة، لتبقى نسبة المتعافين عند مستوى نحو 75%.

وقال وزير الصحة التركي، إن التغيرات في عدد الإصابات الجديدة على أساس يومي متوقعة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية قوية مشتركة في الحياة الاجتماعية.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.



