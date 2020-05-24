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الآن نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020 للترم الثاني سجل بياناتك واعرف نتائج أبحاث الإعدادية

الأحد 24/مايو/2020 - 07:33 م
نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني
نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني
الآن نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020 للترم الثاني سجل بياناتك واعرف نتائج أبحاث الإعدادية

نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020 الترم الثاني، تم الإعلان عنها إلكترونياً عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 لمحافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 98.6%، حيث سجل عدد الطلاب الراسبين والذين لم يقدموا مشروع البحث العلمي حوالي 2000 طالب وطالبة على مستوي الإدارات التعليمية بالقاهرة، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنهم سوف يخضوا امتحان متعدد التخصصات يوم 21 من الشهر القادم.


نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020

بلغ عدد الطلاب الذين سلموا الأبحاث العلمية كبديل عن امتحانات نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 153 ألف و929 طالب وطالبة، وتم الانتهاء من تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2020 ، عبر بوابة التعليم الأساسي كما تم تفعيل الرابط في الجدول التالي للمحافظات التي تم إعلانها.


كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2020

أولا تقوم بالدخول على موقع منصة ادمودو الإلكترونية.
 ثانيا تقوم بإدخال كود الطالب.
 ثالثا تقوم بالضغط على إظهار النتيجة.


وزارة التربية والتعليم

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ووكيل اول وزارة، على أن نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020 الفصل الدراسي الثاني ستكون موجودة لدى المدارس بداية من السبت المقبل، ومتمنين من الله التوفيق والنجاح لكل أبنائنا، ويمكنك تسجيل البيانات وسيتم عرض نتائج أبحاث الطلاب الآن.

الآن نتيجة 3 إعدادي القاهرة برقم الجلوس 2020 للترم الثاني سجل بياناتك واعرف نتائج أبحاث الإعدادية

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